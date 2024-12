Paul Pogba no Corinthians em 2025? Veja o que Augusto Melo falou sobre a contratação

O torcedor do Corinthians tomou conta das redes sociais na manhã desta segunda-feira (16), especulando e comemorando um possível vinda do atacante francês Paul Pogba para o Timão em 2025. Tudo começou quando o francês comentou com o influenciador Luva de Pedreiro, de forma bem-humorada, que não cobraria nenhum valor para jogar no Corinthians ao lado de Depay. No dia seguinte, Pogba compartilhou um vídeo usando a camisa do Brasil.

Isso foi motivo para a torcida do time paulista especular que o atleta já estaria sendo negociado com o time. No entanto, segundo informações do "ge", a diretoria do Corinthians rechaça a possibilidade de contratar Pogba para a próxima temporada.