Partida da Série C é interrompida após invasão e briga de torcidas em campo; veja vídeo

Um grupo de torcedores invadiu o gramado e trocou agressões durante o jogo entre a ABC e Remo, na noite desta segunda-feira (24), válido pela Série C do Brasileiro. A partida realizada no Estádio Frasqueirão, em Natal, precisou ser interrompida.

O confronto entre torcedores começou aos 31 minutos do segundo tempo, quando um torcedor do Remo invadiu o gramado para tirar uma faixa de uma torcida organizada do time adversário. Então, os torcedores do ABC pularam o alambrado para trocar sucos e chutes.

Para conter a confusão, a Polícia Militar utilizou balas de borracha. O policiamento conseguiu dispersar os torcedores. No entanto, durante a confusão, os torcedores da casa roubaram uma faixa da torcida do Remo.

Em busca de proteção, os jogadores se dirigiram aos bancos de reservas. Lucas Guimarães Rechatiko, árbitro da partida, paralisou o jogo. Com o controle da situação, a disputa recomeçou após 12 minutos de paralisação.