Palmeiras x São Paulo no Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Paulista em partida transmitida ao vivo no Brasil
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24) no Paulistão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- TNT
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla; Luciano, Tapia e Ferreira. Técnico: Crespo.
PALMEIRAS X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA
- Competição: quinta rodada do Paulistão 2026
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- Data: 24/01/2026 (sábado)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
