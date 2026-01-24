Palmeiras x São Paulo no Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24) no Paulistão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

TNT

HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla; Luciano, Tapia e Ferreira. Técnico: Crespo.

PALMEIRAS X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA