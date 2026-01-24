Diário do Nordeste
Palmeiras x São Paulo no Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Paulista em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:56)
Jogada
Legenda: Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24) no Paulistão
Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24) no Paulistão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • TNT
  • HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla; Luciano, Tapia e Ferreira. Técnico: Crespo.

PALMEIRAS X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quinta rodada do Paulistão 2026
  • Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
  • Data: 24/01/2026 (sábado)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
