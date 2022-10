Palmeiras x Boca Juniors: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Boca Juniors e Palmeiras entram em campo nesta sexta-feira (28), às 19h de Brasília, no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU), para disputar a grande final da Libertadores Feminina 2022.

As duas equipes vão em busca do tão sonhado título da principal competição do futebol feminino sulamericano. Na fase de semifinais, o Boca Juniors eliminou o Deportivo Cali, da Colômbia, na disputa de pênaltis. Já o Palmeiras desbancou o América de Cali, também da Colômbia, vencendo o jogo por 1 a 0. O Palmeiras nunca conquistou nenhum título da Libertadores Feminina.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV, pelo Facebook Watch e pela Pluto TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Poliana, Julia, Katrine; Duda, Ary Borges, Camilinha; Bia Zaneratto, Byanca Brasil e Andressinha.

Boca Juniors: Oliveros; Dos Santos, Mayorga, Sachs e Navarrete; Rodríguez, Gómez, Preininger, Huber e Priori; Nuñez.

PALMEIRAS X BOCA JUNIORS | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU)

Data: 28/10/2022 (sexta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Emikar Calderas (VEN)

Árbitro de Vídeo (VAR): María Carvajal (CHI)

