Palmeiras tem retornos no elenco para enfrentar o Ceará pela Série A; veja provável escalação

O Palmeiras terá dois retornos importantes no elenco para enfrentar o Ceará neste sábado (30), às 16h30, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O treinador português Abel Ferreira deverá contar com o lateral-esquerdo uruguaio Piqueréz e o atacante Rafael Navarro.

A dupla esteve fora dos relacionados dos últimos jogos por conta de problemas musculares. Recuperados, estiveram com o grupo no treino final antes da partida. A comissão técnica também montou uma atividade tática em vídeo para os atletas.

Legenda: Piquerez deve ser titular na lateral-esquerda contra o Ceará Foto: Cesar Greco / Palmeiras

A expectativa é de Piqueréz retornando à titularidade, enquanto Navarro briga por posição no sistema ofensivo com os argentinos José López e Merentiel. O ataque é uma incógnita devido ao atacante Rony, que ainda está em fase de transição no departamento médico após uma lesão, sendo uma baixa confirmada.

A provável escalação é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e José López.

Na tabela de classificação, o Palmeiras é o líder, com 39 pontos. O Ceará está na 12ª posição, com 24.

