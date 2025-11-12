Pacheco sente no aquecimento e é substituído por Diogo barbosa contra o Atlético-MG
Lateral-esquerdo titular do Leão sentiu desconforto no tornozelo
Brenno Rebouças
(Atualizado às 20:28)
O Fortaleza teve uma baixa de última hora para enfrentar o Atlético-MG. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco sentiu desconforto no tornozelo durante o aquecimento e fica de fora da partida. Diante disso, Diogo Barbosa começa a partida como titular.
Diogo volta a disputar uma partida após três partidas. A última vez que ele entrou em campo foi no empate com o Santos, na Vila Belmiro, dia 1º de novembro. Como titular, a última vez foi na derrota contra o São Paulo, no Castelão, dia 2 de outubro.
O Fortaleza ainda não se manifestou sobre a condição clínica de Bruno Pacheco. O lateral pode engrossar a lista de atletas lesionados no Pici, que já conta com João Ricardo, Marinho, Benevenuto e Rodrigo.
