Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pacheco sente no aquecimento e é substituído por Diogo barbosa contra o Atlético-MG

Lateral-esquerdo titular do Leão sentiu desconforto no tornozelo

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 20:28)
Jogada
Legenda: Pacheco tem 28 jogos pelo Fortaleza em 2025
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

O Fortaleza teve uma baixa de última hora para enfrentar o Atlético-MG. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco sentiu desconforto no tornozelo durante o aquecimento e fica de fora da partida. Diante disso, Diogo Barbosa começa a partida como titular.

Diogo volta a disputar uma partida após três partidas. A última vez que ele entrou em campo foi no empate com o Santos, na Vila Belmiro, dia 1º de novembro. Como titular, a última vez foi na derrota contra o São Paulo, no Castelão, dia 2 de outubro.

O Fortaleza ainda não se manifestou sobre a condição clínica de Bruno Pacheco. O lateral pode engrossar a lista de atletas lesionados no Pici, que já conta com João Ricardo, Marinho, Benevenuto e Rodrigo.

 
Assuntos Relacionados
Bruno Pacheco

Jogada

Pacheco sente no aquecimento e é substituído por Diogo barbosa contra o Atlético-MG

Lateral-esquerdo titular do Leão sentiu desconforto no tornozelo

Brenno Rebouças Há 55 minutos

Jogada

Jogador do São Paulo acusa Rocco, do Fortaleza, de tê-lo chamado de macaco em partida do Sub-20

Protocolo antiracismo foi acionado pelo árbitro, mas o jogador do Fortaleza continuou em campo, até ser substituído no intervalo

Redação Há 1 hora

Jogada

Atlético/MG x Fortaleza: acompanhe em Tempo Real e a transmissão da Verdinha

Partida é atrasada da 16ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
jogador

Jogada

Dieguinho vê Ceará ‘pé no chão e sem ansiedade’ para duelo contra o Inter por permanência

Alvinegro se reapresentou nesta quarta-feira (12) e volta a campo somente no dia 20 de novembro

Crisneive Silveira Há 2 horas
Ceará anuncia mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Jogada

Ceará anuncia mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no dia 20 de novembro, na Arena Castelão

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Neymar e Vojvoda

Jogada

Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista; veja

Jogador e treinador do Santos tiveram atrito na partida contra o Flamengo, na Série A.

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025