Pacajus x Ferroviário: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Pacajus recebe o Ferroviário em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Cearense 2022. As equipes se enfrentam no Estádio João Ronaldo, às 19 horas desta segunda-feira (24). Com campanhas semelhantes, os times vão em busca de pontos importantes para se manter na parte de cima da tabela e brigam diretamente pela vice-liderança.

Caso vença, o Ferrão se consolida na segunda posição e fica a apenas um ponto do líder Caucaia. O Tubarão da Barra ainda não perdeu na competição e tem 9 pontos, com 2 vitórias e três empates. Edson Cariús e Valderrama são os artilheiros da equipe, com três gols cada. A equipe do técnico Anderson Batatais vai para o confronto sem desfalques.

Já o Pacajus está em quarto na tabela somando 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Edson, destaque do grupo, também conta com três tentos marcados no torneio. Há duas rodadas sem vencer, o grupo comandado por Michel Guerreiro toma a vice-liderança do Time proletário se conquistar os três pontos. Expulso no último jogo, Felipe Alysson desfalca o time.

O árbitro Luiz César Magalhães comanda a partida, auxiliado por Yuri Cunha, Wesley Miguel, além de Wladyerisson Oliveira, reserva.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo Youtube da FCF

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PACAJUS

Cris; Zé Augusto, Igor, Ramon e Dedé; Zé Aquiraz, Lincoln, Rayro e Edson; Testinha e Canga.

FERROVIÁRIO

Jonathan; Marquinhos Carioca, Vitão e André Baumer; Eder Lima, Emerson Souza, Lucas Gonçalves, Valderrama e Mauri; Gabriel Silva e Edson Cariús.

FICHA TÉCNICA:

Pacajus x Ferroviário

Data e horário: 24/1/2022, às 19h

Local: Estádio Municipal João Ronaldo

