Público do Clássico-Rei da Copa do Nordeste foi o menor na Arena Castelão desde 2010

O Clássico-Rei da última quarta-feira (8) chamou a atenção pelo vazio da Arena Castelão. Ao todo, apenas 13.014 espectadores assistiram a vitória do Ceará por 2 a 0 contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. A marca é tão expressiva que foi o menor público do confronto no estádio desde 2010.

O levantamento foi do pesquisador João Ricardo de Oliveira ao Sistema Verdes Mares. Com os times rebaixados à Série B e vivenciando momentos conturbados, a adesão em 2026 se tornou mais baixa.

A marca anterior era do dia 30 de junho de 2010, com apenas 5.521 pagantes. Na época, o duelo ocorreu com a Copa do Mundo em andamento, o que foi indicado como um motivo de esvaziamento.

Vale ressaltar que, em 2018, o Clássico-Rei já teve ainda menos presentes, mas o duelo foi válido pela Fares Lopes. Na ocasião, somente 1.782 torcedores assistiram ao duelo com times alternativos.

PV teve público menor

Ao considerar também o estádio Presidente Vargas (PV), a marca do último Clássico-Rei de 2026 é a menor desde 7 de fevereiro de 2023, quando o Campeonato Cearense registrou só 11.617 pagantes.

Em tempo: o menor público da história do Clássico-Rei na Arena Castelão foi em 1999. A praça esportiva contabilizou apenas 377 pessoas, que viram uma goleada histórica do Fortaleza por 7 a 2.