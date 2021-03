Olimpíadas de Tóquio não terão torcedores de outros países, anunciam organizadores

Os torcedores de outros países não poderão assistir às Olimpíadas de Tóquio, que acontecem entre julho e agosto deste ano, devido aos riscos sanitários ligados à Covid-19, anunciaram os organizadores neste sábado (20).

"A fim de esclarecer a situação para aqueles que compraram ingressos e que moram no exterior e permitir que possam ajustar seus planos de viagem neste momento, as partes do lado japonês concluíram que essas pessoas não poderão entrar no Japão durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos", explicaram os organizadores em um comunicado.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Paraolímpico Internacional (CCI) "respeitam e aceitam plenamente essa conclusão", acrescenta o texto.

Um relatório provisório redigido pelo governo japonês e divulgado em dezembro de 2020 informava que os visitantes estrangeiros não precisariam seguir regras de quarentena de 14 dias ao entrarem no Japão e que eles teriam permissão para usar o transporte público.

O Japão começou a campanha de vacinação contra o coronavírus em fevereiro. O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, no início do mês, um acordo com a China para produção de vacinas para atletas e equipes que vão participar dos jogos olímpicos e paraolímpicos.