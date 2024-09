O que disse Marinho após marcar dois gols na goleada do Fortaleza sobre o Bahia na Série A

Marinho, atacante do Fortaleza, foi o grande destaque do Tricolor do Pici na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia na noite deste sábado (21), pela Série A do Brasileirão 2024. Em entrevista pós-jogo, o camisa 11 do Leão comemorou o resultado e a boa atuação.

"Feliz, porque eu vinha buscando isso também. O treinamento foi muito bom e eu sei que a gente só consegue evoluir no treinamento e agora é ter sequência e poder crescer cada vez mais nessa reta final", disse o atacante no gramado da Arena Castelão.

Legenda: Marinho durante Fortaleza x Vasco Foto: Kid Júnior/SVM

O atacante ainda teve a oportunidade de marcar um terceiro gol, já que o Fortaleza teve um pênalti a seu favor e Marinho estava em campo no momento da cobrança. No entanto, Pochettino foi o responsável por bater. Ele perdeu o pênalti, mas marcou o gol no rebote.

"A gente falou que normalmente ele (Vojvoda) tem os escolhidos, para quem vai bater os pênaltis, mas ele sofreu, pediu para bater e eu só falei pra ele: 'Mano, vai lá e faz o gol', e tá tudo certo", explicou Marinho sobre conversa com Pochettino antes da cobrança.

Na opinião de Marinho, os gols tiveram um sabor mais especial por se tratar de um ex-rival do atacante. "Jogar contra o Bahia é sempre especial porque eu sou um cara que eu virei torcedor do Vitória, então é sempre bom marcar contra eles", disse.

JOGO COLETIVO E FOCO NO CORINTHIANS

A vitória deste sábado (21) foi importante para o Fortaleza, já que o Tricolor do Pici amargava uma sequência negativa de quatro jogos sem vitória. O Leão reassume, pelo menos momentaneamente, a vice-liderança do Brasileirão.

A gente sabia que estava devendo, não só para o nosso torcedor, mas para nós mesmos, porque o Fortaleza que a gente conhece é esse que chega em casa, com o apoio do torcedor. A gente entende o torcedor um pouco da raiva, porque depositou uma confiança muito grande na nossa equipe. Na terça-feira infelizmente a gente decepcionou, mas sabia que tinha que voltar as atenções para o jogo de hoje, que ia ser difícil contra uma grande equipe. Foi uma vitória muito boa, o time jogou bem. Marinho Atacante do Fortaleza

O foco, no entanto, agora é outro. Na terça-feira (24), o Fortaleza visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o time paulista venceu por 2 a 0.

"Agora a gente começa a pensar no Corinthians, a gente sabe que é favoritismo todo deles, porque ganharam aqui de 2 a 0, mas a gente vai descansar para fazer um grande jogo e que possa jogar da forma que jogou aqui (contra o Bahia) e fazer um grande resultado", completou Marinho.