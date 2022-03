Novorizontino x Corinthians: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Novorizontino enfrenta o Corinthians nesta domingo (20), às 16h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O Novorizontino está no Grupo B, enquanto o Timão aparece na Chave A. Na 1ª fase do Paulistão, as 16 equipes são distribuídas em quatro chaveamentos, com quatro clubes cada. Os times duelam entre si, sem enfrentar membros do mesmo grupo.

O Grupo do Novorizontino (3), que já está rebaixado, tem São Paulo (20), São Bernardo (15) e Ferroviária (11). Já o Corinthians (20), classificado, tem como oponentes o Inter de Limeira (14), Guarani (13) e Água Santa (11). Os dois melhores de cada chaveamento avançam.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelo na Record e no Premiere, no Youtube, além do serviço de streaming Paulistão Play.

Palpites

Prováveis escalações

Novorizontino: Gioavanni; Lucas Mendes, Guilherme Matos, Bruno Aguiar, Barba e Reverson; Léo Baiano, Danielzinho e Cléo Silva; Douglas Baggio e Romulo. Técnico: Allan Aal.

Corinthians: Ivan; João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Roni e Giuliano; Adson, Mantuan e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Novorizontino x Corinthians

Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo.

estádio Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo. Data: 16h (de Brasília), domingo, 20 de março.

16h (de Brasília), domingo, 20 de março. Transmissão: Record, Premiere, Youtube e Paulistão Play.

