Novorizontino joga pela Série B e pode influenciar luta do Ceará pelo acesso; veja detalhes

Guarani e Novorizontino entram em campo nesta terça-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), para disputar a 34ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A partida interessa diretamente ao Ceará. O Vovô é o atual quinto colocado, somando 54 pontos, três pontos atrás do Novorizontino, atual quarto colocado, com 57 pontos. Caso o Novorizontino perca, o Vovô tem chance de entrar no G-4 na próxima rodada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Sportv e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Guarani: Vladimir, Pacheco (Yan Henrique), Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson (Emerson); Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Heitor e Luan Dias; João Victor e Caio Dantas.

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Reverson; Pablo Dyego, Waguininho e Neto Pessôa.

GUARANI X NOVORIZONTINO | FICHA TÉCNICA