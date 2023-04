Novo zagueiro do Fortaleza, Bernardo Schappo cita características e inspiração em Thiago Silva

O zagueiro Bernardo Schappo foi apresentado como novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2023. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (12), na sede do Tricolor do Pici. O jogador falou da expectativa para estrear com a camisa do Leão, sobre a decisão de vir para o clube cearense e da chance de disputar a Série A.

“Estou muito feliz de chegar aqui ao Fortaleza. É um clube gigante, com uma torcida apaixonada. Já tive oportunidade de ir ao estádio conhecer. Fiquei muito feliz. Espero corresponder a altura do Fortaleza, que hoje disputa competições internacionais e um Brasileiro, e a gente espera fazer um bom ano”, disse o jogador.

CARACTERÍSTICAS

Bernardo Schappo é um zagueiro canhoto. Ele começou como lateral-esquerdo, mas a escolha pela posição atual veio por exemplo do pai, que atuava na zaga no futebol de várzea.

“Tenho boa bola aérea, defensiva e ofensiva também. Tenho essa qualidade de sair jogando, tenho um bom passe. Um jogador que eu me inspiro na minha posição é o Thiago Silva, sem comentários. É um cara muito bom tecnicamente e fez história por onde passou”, concluiu.

CHEGADA AO FORTALEZA

O atleta, que chega do Ituano, vai usar a camisa 14. Schappo revela o motivo de ter escolhido vir para o Tricolor do Pici e sobre a ansiedade para a estreia.

"Acho que tem um projeto muito bom. Quando o Marcelo Paz me ligou, fiquei ainda mais feliz e não tive dúvida de fechar com o Fortaleza, jogar nessa grande equipe, com uma torcida grande, fanática, que com certeza todo jogador gosta de estar num clube que tem uma torcida grande assim", destacou.

“Tem uma certa ansiedade. Estou aqui há duas semanas, fui bem recebido pelos meus companheiros, me deixaram super à vontade. Estou conseguindo fazer meu trabalho, desempenhando meus treinamentos. Acho que a estreia vai ocorrer ao natural, quando tiver oportunidade, espero estar bem preparado”, completou.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: