NFL Brasil: Anitta e Luisa Sonza confirmadas em jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers

Luisa Sonza será a cantora responsável por entoar o Hino Nacional Brasileiro na partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers pela NFL no Brasil. O jogo será disputado no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Anitta, por sua vez, será a principal atração do show do intervalo da partida, que será a primeira da National Football League (NFL) em solo brasileiro. Nos últimos anos, a NFL tem atraído cada vez mais interesse entre os brasileiros.

“Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, disse Anitta.

A temporada 2024/25 da National Football League (NFL), liga nacional de futebol americano dos Estados Unidos e principal liga da modalidade no mundo, terá início no dia 5 de setembro. No dia 6, será realizado o jogo no Brasil, válido pela “Semana 1”.