Neymar tem estreia adiada no Campeonato Saudita; entenda

Neymar não entrou em campo nesta sexta-feira (1) pelo Al-Hilal, no Estádio King Abdulah Sports City. Havia elevada expectativa que o jogador brasileiro estreasse no Campeonato Saudita, no duelo contra o Al-Ittihad. No entanto, ficou de fora da lista do treinador Jorge Jesus.. O duelo marcaria o confronto entre o time do camisa 10 contra a equipe em que Benzema, melhor jogador do mundo, atua.

Treinou normalmente

O craque brasileiro treinou normalmente durante a semana. Isso sinaliza que ele ficou de fora da partida por opção técnica. Vale ressaltar que o atacante se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Porém, está confirmado para as partidas do Brasil contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro.

O próximo jogo da equipe será contra o Al-Riyadh, no dia 15 de setembro, às 15h (de Brasília). O duelo é válido pelo Campeonato Saudita.