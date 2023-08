Neymar embarca para Arábia em avião de R$ 1 bilhão para se apresentar ao Al Hilal; veja fotos

A aeronave responsável por levar Neymar para a Arábia Saudita, é considerada uma das mais luxuosas do mundo. De propriedade do Príncipe Alwaleed bin Talal, o avião é avaliado em R$1 bilhão, podendo levar 400 pessoas em dois andares. O Boeing 747 possui uma sala principal, uma sala de reuniões e a “sala do chefe”, além de bar e dormitórios.

Usada em reuniões pelo príncipe da Arábia Saudita, a sala principal é composta por sofás de couro, mesas de madeira maciça, iluminação inteligente e revestimentos luxuosos.

Legenda: Neymar embarca para Arábia em avião de R$ 1 bilhão enviado por Al Hilal Foto: Reprodução

Podendo ser convertida em um salão de jantar, a sala de reuniões é mais ampla e possui uma mesa grande e cadeiras para mais participantes.

Dispostas em três fileiras, com dois assentos em cada, as poltronas dos passageiros são amplas, revestidas com couro e ainda possuem controles nos braços.

Por último, usada para receber convidados ou até mesmo anunciar grandes jogadores, a “sala do chefe” possui sofás e apoios. No centro do cômodo ainda existe um “trono”.