Neymar faz exigências VIP ao Al-Hilal e recebe carros de luxo; Veja preços e modelos

Ao ser contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar fez pedidos milionários ao clube. Além de seu alto salário, R$ 1,07 bilhão para dois anos de contrato, o jogador ainda pediu carros de luxo, casarão com 25 quartos, geladeira sempre cheia com açaí e guaraná e um motorista disponível 24 horas por dia.

A casa que Neymar ocupa na Arábia conta com 25 quartos, uma piscina de 400 metros quadrados e três saunas. Quando o assunto é os carros do jogador, se fala de Bentley Continental GT, Aston Martin, Lamborghini e Mercedes, além de Ferrari e Audi que já eram vistos na garagem do jogador antes de chegar ao clube árabe.

O Bentley Continental GT que o jogador recebeu é avaliado em US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Por sua vez, o Aston Martin tem um valor que gira em torno de US$ 330 mil (cerca de R$ 1,6 milhão). A Lamborghini, que chega a 640 CV de potência, custa o mesmo que o Aston Martin.

O jogador ainda recebeu quatro unidades do modelo SUV´s da Mercedes, sendo as mais versáteis e confortáveis do mercado. Cada carro está avaliado em US$ 230 mil (cerca de R$ 1,12 milhão).

Além dos carros recebidos, o jogador brasileiro ainda pediu ao clube que fornecesse uma van da Mercedes-Benz para usar nos passeios com sua família e amigos. A van, que ainda não teve seu modelo revelado, deve contar com nove assentos.