Neymar tem duas lesões na coxa e deve estrear pelo Al-Hilal apenas em setembro, diz jornal

Neymar deve estrear pelo Al-Hilal somente daqui a um mês, na segunda metade de setembro. O brasileiro teria chegado ao time saudita com duas lesões na coxa direita. O jornal português "Record" afirma ter tido acesso ao comunicado médico do clube, em que mostra a situação física do jogador.

Jorge Jesus, técnico da equipe, já havia dito que o atleta "não tem condições de jogar." Isso após Neymar ter sido convocado por Fernando Diniz, treinador da Seleção Brasileira, para os jogos de eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Ainda de acordo com a publicação portuguesa, as lesões do camisa 10 da seleção são no músculo femoral da perna direita. Uma mais leve, possível de tratar em uma semana, e outra que pediria quatro semanas de tratamento. Atualização sobre o quadro médico do jogador deve ocorrer na próxima semana.

"A primeira é uma lesão miofascial da parte próxima, com sintomas de grau baixo que deve ser debelada até final da semana. A segunda é uma lesão que afeta a porção distal do tendão, com um edema que rodeia este tendão. A estrutura parece parcialmente afetada", informa o documento que o jornal diz ter recebido.

Em nota, o Al-Hilal informou apenas que Neymar "participou de sessão de treinamento na academia, dentro do programa de reabilitação pelo qual passa após dores musculares".