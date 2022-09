Neymar recebe amarelo por comemoração em gol do PSG e esbraveja: "falta de respeito"

O atacante Neymar Júnior voltou a marcar na Champions League na vitória do Paris Saint-Germain contra o Maccabi Haifa, de Israel, por 3 a 1, nesta quarta-feira (14), no Sammy Ofer Stadium, em Haifa. Autor do último gol dos parisienses, o brasileiro comemorou fazendo a tradicional 'careta'. Após a comemoração, o árbitro Daniel Siebert (ALE) advertiu o camisa 10 com amarelo.

Nas redes sociais, Neymar criticou a postura do árbitro e afirmou nada fez para ser advertido com o amarelo.

Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer..

tomo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai!

Na sequência, o brasileiro debochou da postura do árbitro, citando o nome de Daniel Siebert, utilizando também a hashtag “#liberaacomemoracaoDanielSiebert”.

Com a vitória, o Paris Saint-Germain manteve a liderança do Grupo H, com seis pontos. Na próxima rodada da Champions League, o time de Messi, Mbappé e Neymar enfrenta o Benfica. O duelo acontece no dia 05 de outubro, às 16h, no Estádio da Luz, em Portugal.

