Neymar lidera ranking de faltas sofridas no Brasileirão desde retorno ao Santos; veja ranking

Nem mesmo distante do auge físico, Neymar segue sendo o principal alvo das defesas adversárias no futebol brasileiro. Um levantamento feito pelo site Bolavip Brasil aponta que o camisa 10 do Santos é o jogador que mais sofre faltas no Campeonato Brasileiro desde sua reestreia pelo clube, em 2025.

De acordo com os dados, Neymar sofre em média 4,1 faltas por partida, número que o coloca no topo do ranking. Na sequência aparecem Vitor Roque, do Palmeiras, e Vinicinho, do Red Bull Bragantino.

O estudo levou em consideração todas as partidas da Série A desde o primeiro jogo de Neymar neste retorno, contra o Fluminense, em 13 de abril de 2025. Para garantir maior precisão, foram analisados apenas atletas com pelo menos 1.000 minutos em campo no período.

Alvo constante dos adversários

A volta de Neymar ao Brasil aconteceu com o objetivo de recuperar o alto nível técnico e físico, mirando uma possível convocação para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, dentro de campo, a realidade tem sido de forte marcação e constantes interrupções.

Até o momento, o camisa 10 já sofreu 90 faltas na Série A, ocupando a quarta posição em números absolutos. Ele fica atrás de Matheus Pereira (Cruzeiro), Vitor Roque e Breno Bidon (Corinthians).

Apesar disso, Neymar leva vantagem quando o critério é proporcionalidade. Com menos minutos em campo do que os concorrentes diretos, o atacante lidera com folga a média de faltas sofridas por 90 minutos — indicador que reforça o quanto ele continua sendo um dos jogadores mais visados do país.

Os dez jogadores que mais sofrem faltas no Brasileiro desde o retorno de Neymar*:

1 - Neymar (Santos): 4,1 faltas por jogo

2 - Vitor Roque (Palmeiras): 4 faltas por jogo

3 - Vinicinho (Red Bull Bragantino): 3,9 faltas por jogo

4 - Matheus Pereira (Cruzeiro): 3,7 faltas por jogo

5 - Rodrigo Garro (Corinthians): 3,6 faltas por jogo

6 - Nicolás de la Cruz (Flamengo): 3,5 faltas por jogo

7 - Alysson (Grêmio): 3,3 faltas por jogo

8 - Johan Carbonero (Internacional): 3,2 faltas por jogo

9 - Arthur (Grêmio): 3,2 faltas por jogo

10 - Matheus Bidu (Corinthians): 3,2 faltas por jogo

*Números obtidos com a ajuda da plataforma de estatísticas Opta