Neymar acelera recuperação com foco em lista de Ancelotti para a seleção, afirma jornal espanhol

Neymar acelerou o processo de recuperação no CT Rei Pelé após ter nome citado na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A informação é do jornal AS, da Espanha. O jogador estaria se dedicando com afinco para voltar logo aos gramados. A chegada do novo treinador teria pressionado o camisa 10 da amarelinha.

A previsão de retorno do jogador era para a primeira semana de junho, de acordo com a comissão técnica do Santos. As datas são de antes da possível convocação. No entanto, o jogador estará disponível para entrar em campo contra o CRB, na Copa do Brasil.

De acordo com o jornal, o atacante busca ritmo de jogo. Ele, inclusive, treinou no CT Rei Pelé durante folga do elenco santista.

Já o Marca, outro grande jornal espanhol, ressalta que a volta do meia-atacante aos gramados é bastante comentada desde a oficialização de Ancelotti como técnico do Brasil. Em 18 de abril, o atleta foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda.