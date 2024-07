Nadal perde nas duplas com Alcaraz e se despede de Paris-2024

Rafael Nadal se despediu dos Jogos de Paris-2024 nesta quarta-feira (31), ao ser eliminado no torneio de duplas ao lado de Carlos Alcaraz pelos americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek, dois especialistas na modalidade.

A dupla americana venceu por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-4 e chegou às semifinais do torneio.

Aos 38 anos, Nadal encerrou sua participação olímpica depois de também perder em simples, para o sérvio Novak Djokovic na segunda rodada. O espanhol havia conquistado a medalha de ouro de simples em Pequim-2008 e nas duplas no Rio de Janeiro-2016.

A brilhante trajetória de Nadal em Jogos Olímpicos foi concluída, mas a decisão sobre seu futuro ainda não foi tomada.

"Eu tinha como meta até os Jogos, quando o ano começou. Esse ciclo acabou e vou voltar para casa, me desconectar e esfriar a cabeça. Quando tiver certeza de qual será a minha próxima etapa, com ou sem a raquete na mão eu avisarei vocês", disse um reflexivo Nadal aos repórteres.

"Estou em paz", garantiu o tenista, reiterando que sempre deu o seu "melhor" em quadra para ter tranquilidade na hora de encerrar a carreira.

"Gratidão"

Nadal deixa Paris depois de somar a 31ª derrota em 60 duelos contra Djokovic e uma participação em duplas com Alcaraz que agitou o tênis olímpico.

"Sinto gratidão mais do que qualquer outra coisa (...). Para mim é muito emocionante poder, no local que mais importa para mim pessoalmente, sentir esse apoio e carinho incondicional que recebo sempre que entro na quadra. É uma satisfação pessoal e uma emoção interna difícil de explicar", disse Nadal.

Legenda: Nadal Foto: CARL DE SOUZA / AFP

"Esse reconhecimento e esse carinho é algo que vou levar comigo para o resto da vida", acrescentou o espanhol, lembrando também a deferência que Paris-2024 teve ao colocá-lo entre os últimos atletas a carregarem a tocha na cerimônia de abertura destes Jogos Olímpicos.

Para o tenista, esse reconhecimento veio devido ao recorde de 14 títulos em Roland Garros, o Grand Slam no saibro.

"Decepcionados"

Diante de dois tenistas mais acostumados a jogar em duplas, Nadal e Alcaraz praticamente não tiveram chances.

Com o estádio Philippe Chatrier lotado, que mais uma vez empurrou a dupla espanhola sem parar, a última jornada de Nadal nos Jogos Olímpicos durou uma hora e 38 minutos.

Em sua terceira partida no torneio de duplas, os espanhóis começaram tendo o serviço quebrado logo no início e perderam o primeiro set sem esboçar reação.

Legenda: Nadal e Alcaraz Foto: CARL DE SOUZA / AFP

O segundo foi mais acirrado, mas Nadal e Alcaraz voltaram a sofrer uma quebra do serviço no sétimo game e, apesar de no último game terem evitado três set points não resistiram diante de Ram e Krajicek, que não tiveram seu serviço quebrado em nenhum momento da partida.

"É preciso aceitar, eles jogaram um ótimo tênis", resumiu Alcaraz.

"Um pouco decepcionado por saber que não vamos continuar competindo juntos, que essa linda história acabou", reconheceu o murciano.

"Meu sonho de infância de jogar com o Rafa, de aprender com ele, se tornou realidade (...) Foi uma experiência maravilhosa", concluiu apressado para ir descansar já que na tarde desta quinta-feira terá que enfrentar o americano Tommy Paul por uma vaga nas semifinais de simples em sua primeira participação em Jogos Olímpicos.