Bia Ferreira luta por vaga na semifinal do boxe feminino das Olimpíadas; veja detalhes

Beatriz Ferreira vai lutar por vaga na semifinal do boxe feminino nas Olimpíadas de Paris nesta quarta-feira (31). A brasileira vai disputar as quartas contra a holandesa Chelsey Heinjnen, na categoria peso-leve (até 60kg). A disputa será na Arena do Norte de Paris, a partir das 17h08 (de Brasília).

Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio 2020, a brasileira estreou com vitória por decisão unânime (5-0) diante da americana Jajaira Gonzalez em Paris. Ela é uma das candidatas ao pódio.

A adversária holandesa, estreante nos Jogos Olímpicos, encarou a norte-coreana Ungyong Won na primeira disputa e venceu por decisão dividia (4-1).

BOXE FEMININO

Bia Ferreira x Chelsey Heijnen

Data e hora: 31/07/2024, às 17h08 (de Brasília)

Local: Arena do Norte do Paris