Ceará perde para o Grêmio fora de casa na estreia de Tiago Nunes

A estreia do técnico Tiago Nunes no comando do Ceará não foi nada positiva. Na manhã deste domingo (12), o Alvinegro perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, e segue sem vencer nenhuma partida como visitante no Brasileirão.

Com o resultado, o Vovô segue com 24 pontos, mas perdeu uma posição na rodada, caindo para 11ª colocação. Já o Grêmio chegou aos 19 pontos e passou o Sport, que joga nesta segunda-feira (13), contra o Internacional.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (18), para enfrentar o Santos, às 21 horas, na Arena Castelão, na primeira partida do técnico Tiago Nunes atuando em casa.

O JOGO

O primeiro tempo do Ceará foi muito ruim. O Grêmio tomou conta das ações do jogo e foi muito melhor. O Alvinegro até tentava saídas mais construídas (se possível pelo chão), mas errava demais.

Legenda: Até o mesmo o sempre regular Bruno Pacheco, teve atuação aquém do esperado Foto: Fausto Filho/ Ceará

Com um sistema ofensivo completamente inoperante, com péssimas atuações de Mendoza, Vina e Jael, o castigo iria chegar hora ou outra. E aos 42 minutos do 1º tempo, Alisson fez jogada individual pela esquerda de ataque e cruzou na medida para Diego Souza, que saltou livre de marcação e cabeceou com categoria para abrir o placar.

Legenda: Jael teve atuação individual ruim, assim como quase todo elenco alvinegro Foto: Fausto Filho/ Ceará

O Ceará sentiu o gol. Três minutos depois, aos 45, Ferreira dominou na área, limpou a marcação de Fabinho e chutou forte, contando ainda com desvio da trave para ampliar a contagem.

O segundo tempo foi de controle do time da casa. A equipe de Felipão diminuiu o ritmo, mas seguiu sem ser ameaçada. O primeiro e único chute do Ceará na direção do gol ocorreu aos 46 minutos do 2º tempo, com Erick, refletindo uma atuação ruim, de pouca inspiração, que teve ainda falhas defensivas e um setor ofensivo completamente inoperante.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 CEARÁ

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha (Bruno Cortez); Lucas Silva, Thiago Santos e Alisson (Everton); Jhonata Robert (Villasanti), Ferreira (Léo Pereira) e Diego Souza (Borja). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CEARÁ - Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral (Marlon), Fabinho, Vina (Yony González) e Lima (Rick); Jael (Cléber) e Mendoza (Erick). Técnico: Tiago Nunes.

GOLS - Diego Souza, aos 42, e Ferreira, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre.