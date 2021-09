Tiago Nunes adota tom político e evita criticar atuação do Ceará contra o Grêmio; confira entrevista

O técnico Tiago Nunes não começou de forma positiva a trajetória como comandante do Ceará. No primeiro jogo pelo Alvinegro, perdeu para o Grêmio, com uma atuação novamente ruim dos atletas do Vovô.

Durante entrevista coletiva após o jogo, ele adotou tom político e evitou fazer críticas diretas a atletas. Confira principais pontos da entrevista.

Atuação de Mendoza

"Mendonza cumpriu papel tático importante, até aquele momento ele vinha fazendo um papel condizente com o que nós esperávamos, depois ele acabou caindo um pouco".

Manutenção de Vina

"O Vina é um jogador extramente técnico, com potencial de finalização, jogador que num lance pode desequilibrar. Este tipo de atleta tem que ficar em campo mais tempo".

Copo meio cheio

"A equipe teve bons comportamentos em vários momentos. Eu sempre prefiro olhar pelo copo meio cheio. Lógico que a derrota traz muitas reflexões, nós temos que tentar evoluir. Mas nesse momento eu saio satisfeito pela dedicação dos atletas, comprometimento deles, grupo capaz, muito trabalhador, e que tem coisas para nós no futuro".

Saída de Fernando Sobral

"Pela saída do Fernando Sobral, optei por um jogador com mais movimento, um pouco mais leve, jogador qeu tem capacidade de chegar mais no último terço do campo que é o Marlon".

O Ceará volta a entrar em campo no próximo sábado (18), contra o Santos, às 21h. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza.