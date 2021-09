Grêmio x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste domingo (12), às 11 horas, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O duelo é válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

O jogo marca a estreia do técnico Tiago Nunes no Vozão, que chegou para o lugar de Guto Ferreira. O novo treinador teve 10 dias para trabalhar, conhecer o elenco para o primeiro jogo sob seu comando e implementar uma nova filosofia de jogo na Série A, um dos intuitos da diretoria do clube ao mudar de comando. Assim, diante do time gaúcho, é possível uma nova postura tática, um Ceará diferente a partir do returno da Série A do Brasileiro.

O novo treinador assume com o Ceará em uma campanha intermediária na tabela, em 10º lugar com 24 pontos, há 4 pontos do G6 que dá vaga na Libertadores, e 6 pontos de vantagem para o Z4. Ou seja, Tiago Nunes pode administrar a campanha com certa tranquilidade pela "gordura" que tem, ou mantendo o clube na zona da Sul-Americana, ou buscando uma vaga na Libertadores, que ao fim da Série A pode ser até um G9.

Potencial

O treinador, pelo que declarou em entrevistas desde sua chegada, não deve mudar drasticamente o estilo do Ceará jogar, por já ter um legado de Guto Ferreira.

"Principal ponto nesse momento é que possamos encontrar um equilíbrio pelo que já vinha sendo desenvolvido pelo Guto, comissão, dando continuidade a bons comportamentos dessa equipe, que já existiam. E, aos poucos, ir também agregando algumas questões táticas e conceituais importantes para o Ceará ser mais competitivo do que já é. Os atletas têm se empenhado, se dedicado. Uma equipe fisicamente muito forte. Querem absorver o que estamos trazendo, sem perder aquilo que já tinham - declarou ele.

Legenda: O elenco do Vovô trabalhou por um pouco mais de uma semana com o novo técnico, Tiago Nunes Foto: Thiago Gadelha

Com a escalação de Tiago Nunes sendo uma incógnita, o certo é o Vovô conta com uma novidade contra o Grêmio. O atacante Gabriel Santos foi regularizado e pode estrear. Ele, que marcou 13 gols em 14 jogos pela Caldense na Série D, disputa vaga com Jael e Cléber na frente.

Fora de casa

O que o torcedor alvinegro espera é uma postura diferente da apresentada na rodada anterior, no último jogo com Guto Ferreira, a derrota de 2 a 0 para o América/MG no Independência. A impressão foi ruim e a equipe precisa jogar melhor para finalmente conquistar sua 1ª vitória fora de casa, já que no 1º turno não conseguiu.

"Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas nós temos condições de vencer qualquer equipe fora de casa. O Ceará tem se colocado muito bem no cenário nacional, as equipes tem nos respeitado bastante quando vem jogar aqui ou quando vamos jogar fora de casa, e nós assumimos essa responsabilidade de fazer grandes jogos e vencer. Tomara que seja no próximo jogo", declarou o goleiro Richard.

Pressão

Se a situação do Ceará na tabela é boa, o mesmo não se pode dizer do Grêmio. O time gaúcho está muito pressionado, com apenas 16 pontos e em 19º. São 5 pontos de diferença para o 1º time fora do Z4 e A situação dramática gremista fez a torcida realizar um protesto violento na sede do clube.

O técnico Felipão teve 12 dias para treinar o time para o duelo com o Vozão, mas deve apostar na manutenção de sua equipe titular.

Ao todo, o técnico Luiz Felipe Scolari concentrou 32 jogadores, tendo como ausência o atacante Douglas Costa, que ainda se recupera de uma lesão muscular sofrida.

A comissão técnica gremista realizou, ao longo da semana, uma série de testes na equipe. Recuperados fisicamente, Geromel e Kannemann devem formar a dupla de zaga titular. Nas laterais, há dúvida, tendo a possibilidade do jovem Vanderson ir para o banco de reservas.

Ficha Técnica

Grêmio x Ceará

Horário: 11h

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Competição: Campeonato Brasileiro Série A - 20ª rodada

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Grêmio

Brenno; Rafinha; Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes (Vanderson); Thiago Santos, Villasanti, Alisson, Campaz e Ferreira; Borja. Técnico: Luis Felipe Scolari

Ceará

A provável escalação do Ceará tem: Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira, Rick, Vinicius e Lima; Cléber. Técnico: Tiago Nunes