Na despedida de Gerson, Flamengo vence Fortaleza por 2 a 1 no Maracanã

O Fortaleza conheceu sua primeira derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfrentando o Flamengo, na despedida do volante Gerson nesta quarta-feira (23), a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda perdeu por 2 a 1. Bruno Henrique (2x), para o Rubro-Negro, e David, para o Leão, marcaram os gols da partida.

Com o revés, o Fortaleza caiu para a 3ª colocação - momentaneamente -, com 11 pontos. O Flamengo, por sua vez, subiu três posições, ocupando 7ª, com 9. A equipe Rubro-Negra tem dois jogos a menos que os adversários.

Primeiro tempo

Marcando pressão desde o início da partida, o Flamengo não encontrou dificuldades para superar o valente sistema defensivo do Fortaleza. Bruno Henrique, em duas oportunidades, aos 21 e 42 mintuos do 1° tempo, de fora da área, arriscou e marcou para o Rubro-Negro carioca.

Nervoso na partida, com muitos erros de passe, desde a defesa, o Fortaleza pouco assustou o gol de Diego Alves. A melhor oportunidade saiu dos pés de Matheus Vargas, de fora da área, aos 27 minutos, mas o arqueiro do Flamengo defendeu.

Os comandados de Rogério Ceni por pouco não saíram com um placar mais elástico no 1° tempo. Michael, aos 29 minutos, parou em Felipe Alves e Rodrigo Caio, aos 30, cabeceou para fora.

A baixa produtividade ofensiva característica do Fortaleza incomodou o técnico Juan Pablo Vojvoda, que cobrou, ao longo da 1ª etapa, organização e intensidade de seus comandados. Porém, sem retorno prático, o Tricolor do Pici foi para o intervalo em desvantagem no placar.

Legenda: Bruno Henrique marcou dois gols no 1° tempo Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Segundo tempo

A conversa com Juan Pablo Vojvoda no intervalo gerou resultado imediato após o início do 2° tempo. Aos 18 segundos, Éderson encontrou David livre e o atacante mandou para o fundo das redes de Diego Alves. A postura seguiu a mesma durante os 10 minutos iniciais, com o Fortaleza marcando pressão e fechando os espaços do Rubro-Negro carioca.

Com atacantes de velocidade, o Flamengo agredia o Fortaleza com Bruno Henrique e Michael. O camisa 27 acertou o travessão de Felipe Alves em um lance despretensioso. Michael, por sua vez, deixou Gerson livre na direita para marcar na despedida, mas o arqueiro tricolor operou um milagre. Na sequência do lance, Matheuzinho encheu o pé e Benevenuto tirou sobre a linha.

A equipe comandada por Vojvoda manteve a organização no 2° tempo, mas não conseguiu reverter o placar no Maracanã.

Próximo adversário

O Fortaleza volta a campo no domingo (27), às 20h, contra o Grêmio, fora de casa. O duelo é válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.