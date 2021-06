Flamengo x Fortaleza ao vivo: acompanhe tudo sobre o jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza visita o Flamengo nesta quarta-feira (23) pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h (horário de Brasília). Aguarde o carregamento das informações.

Placar: Flamengo 1 x 0 Fortaleza

Acompanhe em tempo real Flamengo x Fortaleza

[19h38] 38'1°T - Felipe Alves lança no campo de ataque, David desvia e a bola sobra com Wellington Paulista. O atacante arrisca de fora da área, mas manda sobre o gol de Diego Alves.

[19h32] 32'1°T - UUUUUUUUHHHH! David recebe nas costas de Arão, parte em profundidade e inverte para Yago Pikachu. O camisa 22 chega batendo, mas manda sobre o gol de Diego Alves.

[19h30] 30'1°T - UUUUUUUUUUHHHH! Vitinho cobra escanteio na área, Rodrigo Caio cabeceia e a bola passa próximo ao gol de Felipe Alves.

[19h29] 29'1°T - UUUUUUUUHHHH! Contra-ataque fuminante do Flamengo. Michael é lançado por Bruno Henrique, sai cara a cara com Felipe Alves e o arqueiro defende. Na sobra, Pedro aciona Bruno Henrique novamente e o atacante finaliza travado. A bola sai em escanteio.

[19h27] 27'1°T - UUUUHHHH! Matheus Vargas arrisca de fora da área, mas Diego Alves faz boa defesa.

[19h26] 26'1°T - Michael recebe na direita, corta para dentro e finaliza. A bola sobe demais e vai sobre o gol de Felipe Alves.

[19h25] 25'1°T - Recomeça a partida.

[19h23] 23'1°T - Éderson arrisca de fora da área, mas a bola explode em Rodrigo Caio. O zagueiro fica caído no gramado.

[19h21] 21'1°T - GOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Bruno Henrique recebe na entrada da área e arrisca, a bola desvia na defesa e vai no canto de Felipe Alves.

[19h16] 16'1°T - Matheuzinho aciona Vitinho na entrada da área, o atacante ajeita o corpo, mas pega mal na bola e manda para fora.

[19h12] 12'1°T - Vitinho cobra escanteio na primeira trave, mas a defesa do Fortaleza intercepta.

[19h12] 12'1°T - Matheuzinho arrisca de fora da área novamente, a bola desvia na defesa e sai para escanteio.

[19h11] 11'1°T - Vitinho cobra escanteio ensaiado na entrada da área, Matheuzinho domina e finaliza. Felipe Alves defende com tranquilidade.

[19h10] 10'1°T - Felipe Alves sai jogando errado, a bola sobra com Pedro e o atacante tenta o cruzamento. A defesa do Fortaleza corta e manda para escanteio.

[19h08] 08'1°T - Michael recebe na direita, tenta o cruzamento, mas é travado por Tinga. Na sequência do lance, Rodrigo Caio cai no gramado e solicita atendimento médico.

[19h05] 04'1°T - David recebe na esquerda e toca para Wellington Paulista. O atacante tenta a finalização, mas é travado por Rodrigo Caio.

[19h03] 02'1°T - UUUUUUUUUUHHHHH! Felipe Alves se atrapalha no campo de defesa, a bola sobra com Vitinho e o atacante arrisca de fora da área. O arremate passou sobre o gol do arqueiro tricolor.

[19h01] 01'1°T - Flamengo trabalha a bola no campo de defesa. Fortaleza pressiona.

[19h00] 00'1°T - Bola rolando para Flamengo x Fortaleza, no Maracanã.

[18h59] - Rogério Ceni, ex-técnico do Fortaleza, cumprimenta Bruno Melo e Ronald no banco de reserva.

[18h56] - Flamengo e Fortaleza em campo.

[18h43] - Equipes se encaminham aos vestiários. Em instantes, a bola vai rolar para Flamengo x Fortaleza no Maracanã.

[18h30] - O gaúcho Anderson Daronco (FIFA) será o árbitro da partida. Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, ambos do Rio Grande do Sul, serão os auxiliares. José Cláudio Rocha Filho (SP) comanda o VAR.

[18h27] - Equipes sobem ao gramado do Maracanã para iniciarem o aquecimento.

[18h23] - Para o confronto de logo mais, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabriel, com as seleções de Chile, Uruguai e Brasil. A equipe carioca não tem nenhum atleta no departamento médico.

[18h21] - O duelo entre Flamengo x Fortaleza será o último do volante Gerson pelo clube carioca. Negociado com o Olympique de Marseille, da França, o atleta deixa o Rubro-Negro após oito títulos conquistados, 109 jogos disputados e 7 gols marcados.

[18h04] - O atacante da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar Jr, foi presenteado pelo meio-campista Lucas Crispim com uma camisa do Fortaleza. Confira aqui.

[18h02] - Isaque (positivo para Covid-19) e Matheus Jussa (lesão em articulação acromioclavicular do ombro direito) são os únicos atletas no departamento médico do Fortaleza.

[18h00] - Equipes escaladas para o duelo de logo mais, às 19h, no Maracanã (RJ). Confira abaixo!

[18:00] - Olá, amigos e amigas do Diário do Nordeste. Sejam bem-vindos ao Tempo Real de Flamengo x Fortaleza. O duelo é válido pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h, no Maracanã (RJ). Fique ligado!

Ficha técnica

Flamengo x Fortaleza - 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23/06/2021 (quarta-feira)

Horário: 19h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste

Escalações

Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Rogério Ceni.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Lucas Crispim e Yago Pikachu; Wellington Paulista e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.