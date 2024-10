Mr Olympia 2024: conheça Rafael Brandão, brasileiro na principal categoria do campeonato

O fisiculturista Rafael Brandão é uma das grandes esperanças de título para o Brasil no Mr. Olympia 2024, maior competição de fisiculturismo do mundo, que começa nesta quinta-feira (10), em Las Vegas, nos Estados Unidos, indo até o domingo (13).

Brandão compete na categoria Mr. Olympia, a mais tradicional do torneio de fisiculturismo. Ele nasceu no dia 24 de junho de 1993, na cidade de Garça, no estado de São Paulo. Ele começou a ganhar destaque no fisiculturismo a partir de 2016.

Entre os principais títulos de Rafael estão ficar no top-10 do Mr. Olympia 2022, campeão do Romênia PRO 2021, campeão do Arnold Classic South America 2021 e também do de 2024, terceiro lugar no Arnold Classic Ohio 2024.

Rafael Brandão e Ramon Dino são as grandes esperanças de título para o Brasil no Mr. Olympia. A competição será transmitida pelo canal OlympiaTV, no streaming, que é administrado pela própria competição.