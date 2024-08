MP recomenda restrição de Organizada do Ceará pelos próximos cinco jogos após briga no Castelão

O Ministério Público do Ceará (MPCE) divulgou uma nota, na última quinta-feira (8), recomendando a restrição ao acesso da Torcida Organizada do Ceará (TOC) nos próximos cinco jogos do Alvinegro como mandante na Série B.

A medida foi tomada após uma briga envolvendo membros da organizada nas arquibancadas da Arena Castelão, na última terça-feira (6), durante o jogo entre Ceará e Guarani pelo Segundona.

No documento, o MPCE afirma que, neste período de cinco jogos, seriam impedidos de entrar nos estádios quaisquer pessoas que estejam portando faixas, bandeiras, mastros e instrumentos musicais e/ou outros adereços que façam referência à torcida em questão.

Inicialmente, a entrada da torcida em estádios já havia sido restringida para os próximos dois jogos (contra Mirassol e Novorizontino), pela Polícia Militar do Estado (PM-CE). Contudo, a nova medida do Ministérios Público aumentou a punição a Organizada, afastando-a, também, dos jogos contra Operário, Vila Nova e Brusque. Também foi recomendado que a diretoria do clube não conceda quaisquer benefícios, como a distribuição de ingressos, às torcidas envolvidas no confronto.

CONFUSÃO DURANTE O JOGO

Na noite da última terça-feira (8), durante o jogo entre Ceará e Guarani, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, torcedores do Ceará se envolveram em uma briga nas arquibancadas da Arena Castelão. Segundo a Secretaria do Esporte (Sesporte), 67 cadeiras foram quebradas, sendo muitas delas no setor norte do estádio, local onde a confusão aconteceu.

Nas imagens é possível ver torcedores jogando cadeiras uns nos outros até a chegada da polícia, que tentou controlar a situação com tiros de borracha e bombas de efeito moral. Foi necessário que o policiamento dividisse a torcida em duas partes, se interpondo entre elas, para evitar conflitos na arquibancada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também se pronunciou sobre o ocorrido através de sua Assessoria de Comunicação. Um homem de 22 anos foi conduzido. O tumulto teria ocorrido no segundo tempo de partida, sendo promovido por membros de uma torcida organizada, próximo aos bares e banheiros da praça esportiva.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.