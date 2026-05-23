Mozart admite oscilação do Ceará e destaca busca por sequência positiva na Série B

Técnico do Ceará, Mozart analisou o desempenho da equipe na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino. Citou a oscilação do Alvinegro e a importância de construir uma sequência de vitórias. O duelo ocorreu neste sábado (23), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Melk fez o único gol do Alvinegro na partida válida pela décima rodada da Série B. A equipe sofreu com falha do goleiro Bruno Ferreira no primeiro tento adversário e com a ausência de Sánchez, expulso na reta final da partida.

"Os adversários são duros, também treinam e se preparam. Quem acha que vai fazer uma série B tranquila está enganado. Vai continuar sendo um campeonato equilibrado. Precisamos encontrar nosso melhor nível e, infelizmente, ainda continuamos oscilando. Faz parte. Mas tenho plena confiança e convicção que vamos encontrar a nossa sequência. Não tenho a menor dúvida disso", destacou.

"Tecnicamente não fizemos um bom jogo e foi um jogo fazendo muita força para jogar, saindo até das nossas características. Provavelmente é muito mais por mérito até do adversário do que demérito nosso. Os jogos aqui são sempre muito duros. Não fizemos um jogo no nível que normalmente estamos fazendo e gostaríamos de dar sequência nas nossas vitórias. Infelizmente não conseguimos, então agora é trabalhar, corrigir e aproveitar os dois jogos que nós temos em casa."

O Ceará caiu para a 10ª posição na tabela, com 13 pontos somados. O próximo desafio será diante do Operário-PR, no domingo (31), às 16h (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão. O técnico fala sobre a postura a ser seguida.

"É trabalhar todos os dias, com a cabeça erguida, com disposição, entendendo as críticas que fazem parte da nossa profissão, mas sabendo o que nós já entregamos. Agora temos que corrigir os erros treinando. Não existe outro caminho. Eu, particularmente, não conheço outro caminho que não seja o dia a dia, o trabalho, a dedicação e a entrega como a gente tem feito. É dessa forma que nós vamos encontrar essa sequência", finalizou.