Mota, Sérgio Alves e Vina elegem os gols mais bonitos que fizeram pelo Ceará; confira

O Ceará reuniu três grandes ídolos do clube para relembrar momentos importantes vestindo a camisa alvinegra, entre eles: o gol mais bonito de cada um. Sérgio Alves, Mota e Vina protagonizaram o Encontro de Gerações em live realizada numa rede social. Alguns torcedores também puderam prestigiar o evento realizado na noite desta quinta-feira (24).

Sérgio Alves marcou 141 vezes pelo Alvinegro. É o terceiro maior artilheiro da história do clube. Na memória, o mais bonito foi o da partida contra o Brasiliense, em 2009. A partida terminou em 2 a 1 para o time de Porangabuçu que, pouco depois, conseguiu o acesso para a elite do futebol nacional.

“O gol mais bonito, como importante. Um gol que não é para todos. Eu tive consciência na hora do cruzamento, com os olhos abertos. Tirei o goleiro da jogada e fiz o gol da vitória. Esses 3 pontos foram fundamentais na campanha do Ceará em 2009”, revelou o ex-atleta.

Boiadeiro, que deu o passe para ele, aparece em vídeo e lembra que o companheiro sequer estava relacionado para a partida. Entrou de última hora. Mota interrompe e diz: "Se pudesse botar uma estátua aqui, tinha que ter a dele".

Mota também carrega uma história bonita com o Vovô. São 89 tentos marcados pelo time. Ele protesta: "Nas minhas contas são 93. Pessoal toda hora tira meus gols, não sei porquê!”, diz. Sobre o gol que mais lhe agrada, está um feito na reta final da Série B de 2013, contra o Sport, quando a equipe venceu o grupo pernambucano por 4-1.

“Talvez, um dos mais bonitos. Que foi da intermediária, contra o Sport, que tinha uma equipe muito forte. Nós ganhamos. Foi mais um passo, quase acesso. Foi um ano em que a gente jogava um futebol muito bonito. Peguei a bola na intermediária ali, abriu... E fazer gol daquela distância no Magrão, que é um goleiraço, foi muito especial para mim. Existem jogos e momentos que, quando você faz um gol, parece que Deus abençoa e a gente acaba se entregando mais ao gol. Tanto é que na sequência do gol eu extravaso, falo que amo o clube, que todo mundo sabe, mas sempre tem alguns que colocam em dúvida”, revela.

Mais recente ídolo da torcida Alvinegra, Vina soma 36 gols pelo clube que defende desde 2020. Ele lembra um importante e elege o do empate com o Bahia, em 2 a 2 pelo Nordestão de 2020 como o mais bonito. O segundo marcado por ele como atleta do Ceará.

“Todo gol é especial. Mas tem alguns que a gente é feliz na batida, tem alguns importantes, como o da classificação da Copa do Brasil contra o Santos. Eu bato meio que de voleio dentro da ́área, e a gente consegue a classificação naquele jogo. Mas também tem o jogo pela Copa do Nordeste, que a gente foi campeão. Ainda na fase de grupos, um clássico do nordeste, diante do Bahia, eu faço o gol... O Sóbis rola a bola pra mim e acerto uma batida de três dedos. Acaba indo lá na gaveta. Foi um gol especial, um dos primeiros jogos representando o Ceará. E no Castelão, sentindo aquela emoção. Foi o mais bonito”, revela.

Consagrado, Sérgio Alves soma 309 jogos em quatro passagens pelo time. Ele ostenta a marca de 22 tentos marcados em 18 Clássicos-Rei. Na memória, ele destaca o confronto com o rival na Série B em 2001. Ele fez o único gol da partida, de pênalti, no Estádio Presidente Vargas.

“O Ceará estava há três anos sem ganhar do rival. Eram 16 jogos. Tive a felicidade de acabar com essa escrita marcando gol de penalti. Esse gol hoje tá rotulado como a quebra do tabu. Gol em clássico é tao bom que em 18 jogos eu fiz 22. Vou citar outro, em 96, nos acréscimos da prorrogação. Um gol que fez a partida ser decidida nos pênaltis. Eu estava com lesão muscular, chovia bastante, bola pesada. E eu não podia correr até a bola. Tanto que quem bateu o pênalti por mim foi o Chico, goleiro. E até nos pênaltis nós ganhamos. Nesse ano também fomos Campeões Cearenses. Foi um gol importantíssimo. Vou falar algo que nenhum torcedor sabe: o árbitro vai ficar até surpreso. O Dacildo Mourão era o árbitro. Lembro qdo tava voltando da comemoração... Ele passa por mim e fala: ‘Cara, não tem jeito. Tu é predestinado. Tu nasceu pra fazer gol contra o Fortaleza. Eu já ia acabar o jogo, ai tu faz o gol.’ Tanto ́é que bateu o centro e acabou o jogo”, disse Sérgio Alves.

Mota tem 193 partidas em três passagens pelo Ceará. Ele soma oito gols em clássicos. Para o ex-atacante, o de 2001 foi especial. Era o primeiro dele. A partida realizada durante a manhã, no PV, terminou em 3 a 3.

“O Sérgio não podia jogar. Cheguei junto com o Luis Carlos Cruz, treinador na época. Ele: 'Ei, preparado para o Clássico?’ Eu: ei, tô total. E aí, no primeiro clássico já marcando dois gols. Não tem como não ser marcante. Foi um jogo bonito, tinha muita gente.”

Rafael Sóbis e Pedro Iarley, que participaram desses gols importantes, também apareceram para comentar as jogadas. Convidados, vários sócios-torcedores fizeram perguntas e interagiram com os ídolos. Confira o papo completo neste link.

O Ceará volta a campo neste sábado (26), quando enfrenta o Iguatu no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Cearense. A partida sérá às 17h45, no Estádio Morenão, casa adversária.