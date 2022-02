Ceará e Fortaleza enfrentam maratona de jogos em 2022; veja retrospecto e próximas partidas

O Ceará e o Fortaleza enfrentam uma maratona de jogos na temporada de 2022. Desde o início dos jogos, em 30 de janeiro, até os compromissos durante o mês de fevereiro, os times realizam uma partida a cada 3,4 dias, em média, em intervalo que inclui as quartas de final do Campeonato Cearense.

O cronograma é um desafio a mais para as comissões técnicas, que precisam lidar com desgaste físico dos elencos e a logística de viagens, muito presentes durante a Copa do Nordeste.

Maratona alvinegra na temporada de 2022

8 jogos em 27 dias (intervalo entre 31 de janeiro e 26 de fevereiro).

Nenhuma semana cheia (5 dias) entre um jogo e outro.

Viagens para Aracaju-SE e Alagoinhas-BA.

Duas competições simultâneas: Estadual e Copa do Nordeste.

27 atletas foram utilizados no período de partidas até o momento.

O lateral-esquerdo Victor Luis é o atleta com maior minutagem: 484 minutos.

Legenda: Reforço para 2022, o lateral-esquerdo Victor Luís é o atleta que mais atuou na temporada Foto: Thiago Gadelha / SVM

No âmbito da "semana cheia” para trabalhar, quando a equipe folga por um período de pelo menos cinco dias, apesar do recorte ter a chance de incluir viagens, a delegação alvinegra ainda não teve esse período maior para atividades desde a estreia oficial, no dia 31 de janeiro contra o Sergipe.

O máximo de tempo livre foi justamente depois desse jogo, quando o grupo chegou de viagem de Aracaju-SE e focou no Clássico-Rei. Em um intervalo entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro.

Jogos do Ceará na temporada de 2022

31.01 - Sergipe 0x1 Ceará | no estádio Batistao/SE, pela Copa do Nordeste.

05.02 - Fortaleza 1x1 Ceará | na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

09.02 - Ceará 5x0 Globo-RN | na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

12.02 - Ceará 1x1 Sampaio Corrêa | na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

15.02 - Ceará 0x0 Sport | Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

19.02 - Atlético-BA 0x1 Ceará | no estádio Antônio Carneiro/BA, pela Copa do Nordeste.

22.02 - Ceará 2x1 Iguatu | na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense

Legenda: Tiago Nunes tem início de temporada no Ceará com pouco intervalo de descanso para o elenco Foto: Kid Júnior / SVM

O começo de 2022 foi conturbado ainda pelo surto de Covid-19 no elenco e o índice de atletas lesionados. Vale lembrar, o Vovô ainda disputará: Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana.

Desgaste do Fortaleza

A delegação do Fortaleza também teve um começo intenso de ano, apesar de apresentar uma partida a menos que o rival no balanço até o fim de fevereiro: 8 x 7. Sem participar da 1ª fase da Copa do Brasil, devido à classificação à Libertadores, clube leonino recebeu uma "semana cheia" no período.

Maratona tricolor na temporada de 2022

7 jogos em 25 dias (intervalo entre 30 de janeiro e 24 de fevereiro).

Uma semana cheia (5 dias) entre um jogo e outro.

Viagens para Recife-PE e João Pessoa-PB.

Duas competições simultâneas: Estadual e Copa do Nordeste.

22 atletas foram utilizados no período de partidas até o momento.

O zagueiro Marcelo Benevenuto é o atleta com maior minutagem: 540 minutos.

Legenda: O zagueiro Marcelo Benevenuto é titular absoluto do Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

A margem existiu após o Clássico-Rei, quando se preparou para uma sequência de duelos fora de casa, contra o Náutico e o Botafogo-PB, entre 6 e 11 de fevereiro. Apesar disso, manteve rotina de jogos, com a inclusão do mata-mata do Estadual.

Jogos do Fortaleza na temporada de 2022

30.01 - Fortaleza 5x0 Sousa-PB | na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

02.02 - Floresta 2x0 Fortaleza | na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

05.02 - Fortaleza 1x1 Ceará | na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

12.02 - Náuticoo 2x2 Fortaleza | nos Aflitos/PE, pela Copa do Nordeste.

15.02 - Botafogo-PB 1x1 Fortaleza | no Almeidão/PB, pela Copa do Nordeste.

19.02 - Fortaleza 3x1 Bahia | na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

24.02 - Fortaleza 1x0 Pacajus | na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense

Legenda: Vojvoda promoveu mudanças no time titular do Fortaleza durante a Copa do Nordeste Foto: Kid Júnior / SVM

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda teve desfalques pontuais até o momento, como a virose do goleiro Fernando Miguel. Para a sequência do ano, o Leão ainda terá a Copa do Brasil, a Série A e a Libertadores.

Momento decisivo

A maratona é o contexto que permeia um período decisivo. No Estadual, Ceará e Fortaleza buscam vagas na semifinais diante de Iguatu e Pacajus, respectivamente. Na próxima semana, o Vovô inicia a 1ª fase da Copa do Brasil contra o São Raimundo-RR, fora, em duelo único.

Depois as equipes se deparam com as rodadas finais da Copa do Nordeste, em que cada uma lidera um dos grupos da fase inicial, mas ainda não tiveram o avanço garantido ao mata-mata. Assim, uma “semana cheia” só deve ocorrer para o Alvinegro após três jogos, em março, na preparação para o duelo frente ao Campinense-PB.

No caso tricolor, a próxima está prevista para essa semana, quando volta a campo apenas na quarta (2), frente ao Pacajus. A pressão aumenta e a necessidade de resposta do elenco também. Quanto maior o número de opções em campo, maiores as chances do sucesso no rodízio de jogadores.

Calendário de próximos jogos do futebol cearense

Próximos jogos do Ceará em 2022

26.02 - Iguatu x Ceará | 17h45, no estádio Morenão/CE, pelo Campeonato Cearense.

02.03 - São Raimundo-RR x Ceará | 19h, no estádio Canarinho-RR, pela Copa do Brasil.

05.03 - Ceará x CSA | às 19h45, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

12.03 - Campinense x Ceará | horário e local a definir, pela Copa do Nordeste.