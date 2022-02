Richardson descarta lesão e se coloca à disposição para Iguatu x Ceará; assista à coletiva

Um dos destaques do Ceará neste início de temporada, o volante Richardson conversou com a imprensa nesta quinta-feira (24) após a vitória contra o Iguatu pelas quartas de final do Campeonato Cearense. Na partida, Richardson atuou por 53 minutos e foi substituído após uma forte dividida com o jogador adversário. Questionado sobre o estado clínico, o volante afimou estar bem e se colocou à disposição de Tiago Nunes.

"Acredito que foi só um susto. Foi uma dividida, acabei tomando uma pancada muito forte na região da coxa e me deu um certo receio, porque eu senti um pouquinho de desconforto na parte posterior da coxa. Eu ia voltar para o jogo, não era nada demais. Queria ver como eu ia me sentir dentro de campo. Estou bem, vou treinar normalmente e espero estar à disposição do professor no final de semana. Foco total nesse jogo!"

Confira a coletiva na íntegra

Para além da condição física, o camisa 7 pontuou a insatisfação do técnico Tiago Nunes, mas afirmou que a autoavaliação com discernimento de cada jogador também é importante.

"O Tiago deixou claro para gente no vestiário, falou pouco, mas foi bem sucinto no que falou. Cabe a gente também ter o discernimento de poder nos avaliar, não só pelo comando, vindo da hierarquia de cima, no caso o Tiago, mas nós termos a avaliação interna, que nós temos que dar um pouco mais. Falando do jogo, aproveitar um pouco mais as oportunidades. Acredito que até os 35 minutos do 1° tempo, se tívessemos um aproveitamento maior das oportunidades, nós teríamos um saldo maior e melhor, teríamos uma vantagem grande para o próximo jogo. Sabemos que o futebol é assim, não podemos dar arma para o adversário, deixar eles crescerem e foi o que aconteceu no 2° tempo", disse Richardson.

"A gente tem que tentar esquecer o que passou. É claro que a cobrança vai ser para nós fazermos um bom jogo lá (Estádio Morenão), mas temos que ter a cabeça boa e no lugar, pois vai ser um jogo muito difícil, por tudo o que envolve essa partida. Uma equipe de Série A indo em Iguatu, vai ser uma mobilização grande da torcida, da imprensa local, e nós temos que ter a cabeça no lugar e ir fazer o nosso trabalho", completou o volante.

O duelo diante do Iguatu acontece neste sábado (26), às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Morenão, na região Centro-Sul do Estado. Com a vantagem conquistada na partida da ida, o Ceará necessita de um empate para garantir vaga na semifinal do Campeonato Cearense. O classificado do confronto enfrenta o Ferroviário.