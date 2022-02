Ceará vence Iguatu por 2 a 1 na Arena Castelão pelas quartas de final do Campeonato Cearense

O Ceará venceu o Iguatu nesta terça-feira (22) por 2 a 1, na Arena Castelão, pelo duelo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense. Mendoza e Zé Roberto marcaram os gols do alvinegro, enquanto Davi descontou para o azulão.

Com o resultado, a equipe de Tiago Nunes larga em vantagem no mata-mata. O duelo da volta acontece no sábado (26), às 17h45, no Estádio Morenão, em Iguatu.

O vencedor do confronto enfrenta o Caucaia na semifinal.

O jogo

Atuando com força máxima, o Ceará pressionou o Iguatu desde os minutos iniciais e buscava ferir o adversário com jogadas nas laterais.

A equipe de Washington Luiz fechava os espaços, mas o Ceará aproveitava para testar o arremates de fora da área. Victor Luís, Léo Rafael e Kelvyn não conseguiram chegar ao gol do Azulão.

Com a pressão imposta pelo Alvinegro, o Azulão fechava o meio, mas cedia espaço pelas laterais. Os lados do campo foram explorados por Kelvyn e Victor Luís e Mendoza e Michel Macedo. Em ambas trocas de passes, a defesa do Iguatu cometeu penalidades. Mendoza e Zé Roberto conversam as cobranças.

Legenda: Mendoza disputou sua 50ª partida com a camisa do Ceará nesta terça-feira (22) diante do Iguatu pelo Campeonato Cearense Foto: Kid Júnior / SVM

Na etapa final, o Iguatu voltou brigando para diminuir a desvantagem. Logo nos minutos iniciais, o Azulão exigiu de João Ricardo, após cobrança de falta. Os arremates de fora da área também foram acionados pela equipe de Washington Luiz, com Bruno Menezes mandando para fora.

A pressão imposta pelo azulão surtiu efeito: aos 15 minutos, Davi acertou o ângulo de João Ricardo e diminuiu o marcador na Arena Castelão.

Após o gol do Iguatu, a equipe de Tiago Nunes voltou a dominar as ações da partida e ser agressivo no campo ofensivo. Porém, Mendoza e Marlon desperdiçaram oportunidades.

Com a vantagem, o Ceará administrou o resultado, enquanto buscava ampliar o marcador, mas sem conseguir ser efetivo.