Morre Sven-Göran Eriksson, ex-treinador da seleção da Inglaterra

Sven-Göran Eriksson, ex-técnico da seleção de futebol da Inglaterra, morreu nesta segunda-feira (26), aos 76 anos de idade. O sueco, natural da cidade de Torsby, travava uma luta contra um câncer agressivo no pâncreas.

“Com sorte, as pessoas dirão que eu era um bom homem, mas nem todos falarão isso. Tive uma vida boa”, disse o ex-treinador sueco em um documentário publicado nas últimas semanas pela Amazon Prime Video.

Sven-Göran Eriksson foi jogador de futebol e atuou em times da Suécia ao longo de toda a sua carreira de jogador, como lateral-direito. Após se aposentar dos gramados, seguiu trabalhando no futebol, mas como treinador profissional.

Além de times da Suécia, ele treinou o Benfica, a Roma, a Fiorentina, a Sampdoria, a Lazio, o Manchester City, o Leicester, entre outros. Também comandou as seleções da Inglaterra, do México, da Costa do Marfim e das Filipinas.