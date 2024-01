Morre Shawn Barber, campeão mundial do salto com vara, aos 29 anos

Shawn Barber, campeão mundial do salto com vara, morreu nesta última quarta-feira (17), aos 29 anos, nos Estados Unidos. O canadense enfrentava problemas de saúde e teve algumas complicações médicas. A causa específica da morte ainda não foi divulgada.

Paul Doyle Agente de Shawn "Mais do que apenas um atleta incrível, Shawn era uma pessoa de bom coração que sempre colocava os outros à frente de si mesmo. É trágico perder uma pessoa tão boa tão jovem", disse Paul Doyle, agente de Shawn.

Shawn teve destaque no esporte quando estava na Universidade de Akron. Por lá, o atleta ganhou dois campeonatos indoor seguidos da NCAA, em 2014 e 2015. Em 2015, ele também conquistou a coroa outdoor da NCAA, antes de subir ao lugar mais alto do pódio nos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

Legenda: Canadense era destaque do seu país na modalidade. Foto: Thierry Zoccolan / AFP

2015 ficou marcado por ser um ano de conquistas para Barber. No Mundial de Pequim, na China, ele ficou com o ouro depois de vencer o alemão Raphael Marcel Holzdeppe. No ano seguinte, em 2016, Shawn participou da final da prova das Olimpíada do Rio. A medalha de ouro foi conquistada pelo brasileiro Thiago Braz.

O melhor salto do atleta canadense ocorreu no dia 15 de janeiro de 2016, quando ele alcançou 6m de altura. A marca segue até hoje como o recorde do país.