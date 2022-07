Morre Odilon Junior, da Super Rádio Tupi, aos 39 anos

O narrador esportivo Odilon Junior, 39, locutor da Super Tupi, morreu nesta segunda-feira (18). Ele faleceu após lutar por cinco anos contra um câncer do cérebro, segundo comunicado divulgado no site da emissora rádio.

Odilon Junior começou a carreira na rádio 107 FM, em Petrópolis, pela rádio Grande Rio, onde narrou os primeiros jogos esportivos.

Carreira

Ele passou também pela rádio Tropical no início dos 2000 e, em seguida veio para a Rádio Tupi, numa primeira passagem, onde atuou como repórter até começar a narrar, em 2011.

Em uma segunda passagem pela Rádio Tupi, além da narração, ele também comandou o departamento de esportes da emissora.

"A família Tupi presta a última homenagem a este grande companheiro, nosso 'locutor vibração', com seu último grito de gol, no jogo entre Botafogo e Vasco, em fevereiro deste ano, pelo campeonato carioca, no Castelão, no Maranhão", declarou a emissora de rádio em comunicado.