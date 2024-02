Morre Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona

O queniano Kelvin Kiptum, de 24 anos, morreu neste domingo (11) em um acidente de carro em Kaptagat, no Quênia. O atual recordista mundial da maratona estaca acompanhado do técnico, Garvais Hakizaman. Joan Chelimo, esposa do treinador ruandês, confirmou o acidente ao Comitê Olímpico.

Em 2023, o jovem surpreendeu ao vencer a tradicional maratona de Chicago, nos Estados Unidos, com tempo de 2h00min35. Com o resultado, ele quebrou o recorde mundial, que era do também queniano Eliud Kipchoge.

Na semana passada, a Federação Internacional de Atletismo (World Athletics) havia homologado o desempenho do atleta queniano.