Morre Jair Bala, ex-jogador do América-MG, aos 79 anos

Na última terça-feira, (27), o ex-jogador e ídolo do América-MG, Jair Bala, faleceu aos 79 anos. O ex-futebolista lutava contra problemas de saúde desde que teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em 2020. Internado em Belo Horizonte, o ex-técnico do Coelho tinha passagens por grandes referências do futebol brasileiro, como Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Santos.

Em suas duas passagemns pelo Coelho como jogador, Jair Bala marcou, ao total, 78 gols, conquistou a artilharia do Mineiro de 1964 e 1971 e o título do Estadual de 1971, com o elenco que até os dias atuais está entre um dos melhores da história do clube.

Alencar da Silveira Junior, presidente do América-MG, lamentou o falecimento de Jair.