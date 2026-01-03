Morador detalha agressões de Herrera, do Fortaleza e aguarda inquérito policial

Os atletas Eros Mancuso e Herrera, do Fortaleza, se envolveram em um conflito com agressões físicas com moradores de um condomínio de luxo no Eusébio durante a noite de Réveillon devido a um som alto na casa do jogador Mancuso, do Fortaleza.

E um dos moradores agredidos, Fernando Rocha, foi entrevistado no CE TV 1ª Edição da TV Verde Mares deste sábado e relatou as agressões sofridas.

Em um relato emocionado, o morador descreveu como toda confusão começou, assim como as agressões do jogador Herrera. Fernando aguarda um inquérito policial para que o atacante seja punido criminalmente.

"Minha família toda estava na festa promovida pelo condomínio, e por volta de 3 horas, a banda acabou, e 3h20 chegando em casa. E quando chegamos em casa o som estava muito alto. Aguardei baixarem o som, e até de 5h20 da manhã, tentei contato sacada, me viram gesticulando para baixar o som, não sei se conseguiram me entender, mas senti que existia uma abertura a comunicação e fui lá. desci, tentei contato, visual, o que restou, com a porta entreaberta, foi colocar a cabeça, e dizer por favor baixa o som, maus pais são idosos, meu filho de um ano chorando não consegue dormir, unica alternativa para me comunuiar com eles só entenderam na hora que era pra baixar o som, já do lado de fora as agressões de iniciaram, jogador Herrera, me agarrou pelo pescoço, pelas costas, me jogou no chão, mordeu meu nariz e até arrancar um pedaço dele, me agredindo várias vezes", relatou, emocionado.

Relatório médico confirma mordida humana

O relatório médico que a reportagem do CE1 teve acesso, mostra que o Fernando teve ferimento profundo por 'mordedura humana". Ele foi submetido a uma cirurgia especializada, de urgência, pelo risco de infecção, necrose e deformidade da face.

"A cirurgia teve quase duas horas. Levei 7 pontos e muito é difícil que essas marcas sumam. Não só as marcas físicas. Não vou esquecer o que aconteceu, meu pais estão abalados. Não consegui ver a imagem mais de uma vez. É muito chocante. Alguma coisa tem que ser feita para punir os responsáveis", disse emocionado.

O que diz a defesa de Fernando

A assessoria jurídica do Fernando informou que teve acesso a novas imagens, do circuito interno do condomínio, com o momento exato das agressões e da mordida, já na calçada do condomínio.

A defesa informou também que o condomínio garantiu imagens serão encaminhadas para a polícia até segunda-feira.

Até segunda-feira, de acordo com a defesa de Fernando, eles vão pedir uma abertura de inquérito policial, por dano moral, estético, gastos médicos.

A delegacia de Polícia Civil do Eusébio está investigando o caso, por lesão corporal dolosa.

O que diz o Fortaleza Esporte Clube

A Assessoria do Fortaleza afirmou ao CE1 que o posicionamento é o já dito pelo jogador Eros Mancuso em suas redes sociais.

Em nota divulgada no Instagram, Mancuso afirma que um homem adentrou a casa dele com xingamentos e estaria alterado. Ele alega que o homem pretendia causar uma confusão e teria arrombado a casa dele, com ameaça aos convidados, sendo necessária a chamada da polícia.