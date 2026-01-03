Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morador detalha agressões de Herrera, do Fortaleza e aguarda inquérito policial

Fernando Rocha foi entrevistado no CE TV 1ª Edição da TV Verde Mares deste sábado e relatou as agressões sofridas na virada do ano

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:54)
Jogada
Legenda: Jogador Herrera é acusado de agressão por moradores de condomínio. Polícia investiga o caso acontecido em comemoração de Réveillon.
Foto: VC Repórter.

Os atletas Eros Mancuso e Herrera, do Fortaleza, se envolveram em um conflito com agressões físicas com moradores de um condomínio de luxo no Eusébio durante a noite de Réveillon devido a um som alto na casa do jogador Mancuso, do Fortaleza.

E um dos moradores agredidos, Fernando Rocha, foi entrevistado no CE TV 1ª Edição da TV Verde Mares deste sábado e relatou as agressões sofridas. 

Em um relato emocionado, o morador descreveu como toda confusão começou, assim como as agressões do jogador Herrera. Fernando aguarda um inquérito policial para que o atacante seja punido criminalmente.

"Minha família toda estava na festa promovida pelo condomínio, e por volta de 3 horas, a banda acabou, e 3h20 chegando em casa. E quando chegamos em casa o som estava muito alto. Aguardei baixarem o som, e até de 5h20 da manhã, tentei contato sacada, me viram gesticulando para baixar o som, não sei se conseguiram me entender, mas senti que existia uma abertura a comunicação e fui lá. desci, tentei contato, visual, o que restou, com a porta entreaberta, foi colocar a cabeça, e dizer por favor baixa o som, maus pais são idosos, meu filho de um ano chorando não consegue dormir, unica alternativa para me comunuiar com eles só entenderam na hora que era pra baixar o som, já do lado de fora as agressões de iniciaram, jogador Herrera, me agarrou pelo pescoço, pelas costas, me jogou no chão, mordeu meu nariz e até arrancar um pedaço dele, me agredindo várias vezes", relatou, emocionado.

Relatório médico confirma mordida humana

O relatório médico que a reportagem do CE1 teve acesso, mostra que o Fernando teve ferimento profundo por 'mordedura humana". Ele foi submetido a uma cirurgia especializada, de urgência, pelo risco de infecção, necrose e deformidade da face.

"A cirurgia teve quase duas horas. Levei 7 pontos e muito é difícil que essas marcas sumam. Não só as marcas físicas. Não vou esquecer o que aconteceu, meu pais estão abalados. Não consegui ver a imagem mais de uma vez. É muito chocante. Alguma coisa tem que ser feita para punir os responsáveis", disse emocionado. 

O que diz a defesa de Fernando

A assessoria jurídica do Fernando informou que teve acesso a novas imagens, do circuito interno do condomínio, com o momento exato das agressões e da mordida, já na calçada do condomínio.

A defesa informou também que o condomínio garantiu imagens serão encaminhadas para a polícia até segunda-feira. 

Até segunda-feira, de acordo com a defesa de Fernando, eles vão pedir uma abertura de inquérito policial, por dano moral, estético, gastos médicos.

A delegacia de Polícia Civil do Eusébio está investigando o caso, por lesão corporal dolosa.

O que diz o Fortaleza Esporte Clube

A Assessoria do Fortaleza afirmou ao CE1 que o posicionamento é o já dito pelo jogador Eros Mancuso em suas redes sociais. 

Em nota divulgada no Instagram, Mancuso afirma que um homem adentrou a casa dele com xingamentos e estaria alterado. Ele alega que o homem pretendia causar uma confusão e teria arrombado a casa dele, com ameaça aos convidados, sendo necessária a chamada da polícia.

Captura de tela de um story do Instagram do jogador Eros Mancuso, contendo um texto de esclarecimento sobre um incidente ocorrido em sua casa durante o Réveillon. No texto, escrito em letras brancas sobre fundo preto, ele relata que um homem invadiu sua residência, proferiu ofensas e agrediu convidados, sendo necessário o acionamento da polícia.
Legenda: Print do pronunciamento de Eros Mancuso no Instagram sobre a briga registrada no réveillon.
Foto: Reprodução / Instagram.

Foto da sede do Fortaleza, no Pici

Jogada

Orçamento do Fortaleza para 2026 prevê R$ 65 milhões em venda de atletas do atual elenco

A estimativa de receita para a temporada 2026 é de R$ 182 milhões

Vladimir Marques Há 55 minutos
O jogador Herrera, vestindo camisa branca e bermuda jeans, aparece sob custódia de dois agentes da Guarda Municipal fardados e armados. Ele mantém as mãos cruzadas à frente do corpo com uma expressão séria, em uma composição que foca na abordagem policial em um ambiente urbano.

Jogada

Morador detalha agressões de Herrera, do Fortaleza e aguarda inquérito policial

Fernando Rocha foi entrevistado no CE TV 1ª Edição da TV Verde Mares deste sábado e relatou as agressões sofridas na virada do ano

Redação Há 1 hora

Jogada

Ceará x Olímpico/SE pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô está no Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Junior

Vladimir Marques 03 de Janeiro de 2026

Jogada

Ceará se reapresenta e Mozart inicia trabalhos: 'Conscientes da nossa responsabilidade'

Vozão se reapresentou na sexta-feira e treinador iniciou os trabalhos

Vladimir Marques 03 de Janeiro de 2026
Foto de Espanyol x Barcelona com Yamal e Raphinha x Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (3)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 3 de dezembro de 2026

Ian Laurindo* 03 de Janeiro de 2026
Foto de Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29) Charlotte Hornets vs Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (2)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* 02 de Janeiro de 2026