Moisés, Guilherme, Pedro Rocha ou Machuca? Veja as opções para a esquerda do ataque do Fortaleza

Já é possível dizer que o Fortaleza está bem servido para o lado esquerdo do ataque em 2024? O técnico Juan Pablo Vojvoda terá à disposição três jogadores: Pedro Rocha, Imanol Machuca e Guilherme. No entanto, é desejo do Tricolor do Pici contar com um quarto nome para o setor: Moisés. Afinal, há espaço para tanta gente? Alguns pontos importantes a serem considerados: o desempenho na temporada, o momento de cada atleta e as características.

PEDRO ROCHA (ADAPTAÇÃO)

Pedro Rocha se lesionou no início da temporada, no jogo contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. Recuperado da cirurgia no joelho, chegou a entrar em três partidas das rodadas finais do Brasileirão. Foram poucos minutos em campo. É um atleta com boa velocidade, atrai a marcação, se movimenta por dentro e faz boa leitura de defesa. O desafio para o atleta de 29 anos será recuperar o ritmo de jogo, buscar se adaptar o mais rápido possível para entrar de vez na briga pela posição em 2024. Um trunfo importante é: ele também atua pela direita.

IMANOL MACHUCA (POTENCIAL)

Aos 23 anos, Machuca é puro atrevimento no ataque. O jovem é driblador, veloz, inteligente e é possível dizer que se adaptou rápido ao estilo de jogo do Tricolor. É outra peça coringa, já que também pode atuar como atacante pelo lado direito. Chegou ao Leãoo do Pici na segunda janela de transferências, tem 22 jogos e 2 gols com a camisa do Leão. Ainda não mostrou o que pode, mas tem potencial.

GUILHERME (OSCILOU) Guilherme foi o que teve mais chances de atuar nesta temporada e na posição. Ele ganhou espaço após a lesão de Pedro Rocha. Foram 52 jogos, com 10 gols e 6 assistências vestindo a camisa do Leão. É bom no toque de bola, na qualidade dos passes, nos lançamentos e finalizador. No entanto, o atleta teve momentos de oscilação e o time sofreu com essa instabilidade. Foi criticado, mas recebeu o apoio do técnico, que não desistiu dele. O camisa 29 conseguiu se recuperar e fazer uma boa reta final. O clube iniciou as tratativas junto ao Grêmio para manter o jogador para a próxima temporada.

MOISÉS (CONSOLIDADO)

Dos quatro nomes, Moisés é o único que não atua no Fortaleza. O jogador foi peça fundamental no ataque Tricolor em 2022, antes de ser vendido ao Cruz Azul, do México, no início do ano. É intuito do clube cearense repatriar o atleta teve pouco espaço no time estrangeiro. O Leão, no entanto, encaminha o retorno do jogador. Em 2023, foram apenas 19 jogos, com 2 gols marcados e 1 assistência.

Apesar da pouca minutagem, Moisés é um jogador consolidado. Mais completo, ele chuta com as duas pernas, tem bom drible e finaliza bem. Além disso, é o único entre as opções citadas que não sofreu com lesões este ano. E igualmente importante: chegaria com o respaldo da torcida e da confiança do técnico. Há espaço para ele no ataque do Fortaleza, caso retorne.

Em 2024, o Tricolor do Pici terá seis competições pela frente: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Considerando que Vojvoda vai precisar usar vários jogadores pela quantidade de jogos e desgaste físico, não é exagero ampliar o repertório no ataque tricolor.