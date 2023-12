Fortaleza avança em negociação por Guilherme junto ao Grêmio; confira valores

O Fortaleza está próximo de acertar a compra do atacante Guilherme junto ao Grêmio. O Tricolor do Pici deve exercer a cláusla de opção de compra, prevista em contrato, para seguir contando com o jogador de 28 anos. A informação é do ge.

O Leão do Pici manifestou a vontade de acertar em definitivo com o atleta após o período de empréstimo. Para isso, vai desembolsar 1 milhão de dólares (em torno de R$5 milhões). O negócio deve ser concretizado nos próximos dias.

O Grêmio tem 60% dos direitos econômicos do jogador e vai deixar de pagar parte dos salários. Guilherme tem vínculo com o clube gaúcho até 2024, mas não está nos planos do técnico da equipe, Renato Portaluppi.

Guilherme é peça importante no ataque do Tricolor. Artilheiro do time na Sul-Americana, com quatro gols, o jogador viveu momentos de oscilação mas cresceu no Campeonato Brasileiro. Na temporada, ele somou 10 gols e 6 assistências em 52 jogos.