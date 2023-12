Fortaleza inicia tratativas por Guilherme, que quer ficar no clube

O Fortaleza já iniciou as tratativas pelo atacante Guilherme. O contrato de empréstimo dele com o Tricolor de Aço termina no fim do ano, e o clube já iniciou as conversas com o Grêmio e o staff do jogador para um acerto.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador tem interesse em permanecer no Fortaleza, mas que existem outros clubes interessados. O Fortaleza tem a prioridade em comprar Guilherme em definitivo pelo valor de 800 mil dólares.

Temporada de Guilherme

O atacante de 28 anos fez 52 jogos pelo Fortaleza em 2023, marcando 10 gols e dando 6 assistências. O melhor momento dele com a camisa leonina foi durante a Copa Sul-Americana, quando marcou 4 gols e deu 2 assistências em 11 jogos (sendo 9 como titular)