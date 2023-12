Fortaleza encaminha retorno do atacante Moisés

O Fortaleza está próximo de acertar o retorno do atacante Moisés. O Tricolor de Aço tem negociações avançadas com o atacante de 27 anos, que atualmente defende o Cruz Azul, do México.

Moisés foi vendido em maio, com 90% dos seus direitos econômicos, ao Cruz Azul-MEX, pelo valor de R$ 24,5 milhões. O Tricolor já recebeu 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) e resto seria pago de maneira parcelado, inclusive com a primeira já para janeiro de 2024. O Leão ficou com 9% do passe do atacante.

A negociação sempre foi considerada complicada pela diretoria leonina, mas o jogador deseja retornar ao clube cearense após uma passagem curta e apagada pelo futebol mexicano.

"Moisés é um grande jogador, muito identificado com o Fortaleza e temos o interesse no retorno dele. Ele me confidenciou que se voltar para o Brasil, é para o Fortaleza. O clube tem intenção, não é uma operação fácil. É um atleta que vale o investimento porque a possibilidade de retorno técnico é grande", declarou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, ao Sistema Verde Mares no último dia 13.

Moisés no Leão

Em 19 jogos disputados, foram dois gols e uma assistência. Ele foi titular em 12 partidas, mas iniciou no banco nas últimas quatro partidas. Pelo Leão, foram 85 jogos, 21 gols e nove assistências, entre 2022 e 2023.