Paz confirma procura por Moisés, que tem preferência pelo Fortaleza caso volte ao Brasil

O Fortaleza tem interesse e tenta a contratação do atacante Moisés, que caso retorne ao futebol brasileiro, tem preferência por voltar ao Leão. A informação foi confirmada pelo CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares (SVM).

De acordo com o executivo, o clube realmente tem a intenção de repatriar o atacante de 27 anos, que atualmente defende o Cruz Azul, do México. Em contato com Marcelo Paz, Moisés confirmou que, caso volte para o Brasil, pretende atuar novamente pelo Fortaleza.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza Moisés é um grande jogador, muito identificado com o Fortaleza e temos o interesse no retorno dele. Ele me confidenciou que se voltar para o Brasil, é para o Fortaleza. O clube tem intenção, não é uma operação fácil. É um atleta que vale o investimento porque a possibilidade de retorno técnico é grande.

Legenda: Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

Apesar do interesse, Marcelo Paz deixou claro que a negociação não é simples, já que envolve um jogador que tem contrato com sua atual equipe. Mesmo assim, o CEO deixou claro que “vale o investimento” por Moisés, pelo retorno técnico que pode dar ao Fortaleza.

Moisés foi vendido em maio pelo Fortaleza ao Cruz Azul, mas não tem tido um bom desempenho no futebol mexicano. Em 19 jogos disputados, foram dois gols e uma assistência. Ele foi titular em 12 partidas, mas iniciou no banco nas últimas quatro partidas.

Os valores envolvidos na ida de Moisés para o Cruz Azul giraram em torno de R$ 24,5 milhões, por 90% dos direitos econômicos do jogador. O Fortaleza ficou com 9% do passe do atacante. Pelo Leão, foram 85 jogos, 21 gols e nove assistências, entre 2022 e 2023.