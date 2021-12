Milan x Liverpool: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Liga dos Campeões da Europa 2021-2022 recebe um clássico mundial nesta terça-feira (7): Milan x Liverpool. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no San Siro, na Itália, pela 6ª rodada do Grupo B.

Na tabela, a equipe inglesa ocupa a liderança, com 15, e tem vaga assegura no mata-mata. O Milan está na 3ª posição, com 4, e precisa de um resultado positivo, além de um tropeço do Porto para avançar. O time português está na vice-liderança com 5 e tem pela frente o Atlético de Madrid, com 4, que também briga por uma vaga.

No 1º turno, em duelo na Inglaterra, os Reds venceram por 3 a 2 em casa. Na ocasião, Henderson, Salah, Tomori (contra) fizeram os gols da vitória, enquanto Rebic e Brahim descontaram para os visitantes.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli e Hernández; Kessie e Tonali; Saelemaekers, Diaz e Leão; Ibrahimovic. Técnico: Stefano Pioli.

Liverpool: Alisson; Williams, Konate, Van Dijk e Tsimikas; Morton, Henderson e Oxlade-Chamberlain; Salah, Origi e Minamino. Técnico: Jurgen Klopp.

MILAN x LIVERPOOL

Competição: Liga dos Campeões da Europa 2021-2022.

Horário: 17h (Horário de Brasília).

Estádio: San Siro, na Itália.

