Metz 1 x 2 PSG pelo Campeonato Francês: fim de jogo

Líder absoluto do Campeonato Francês, com 100% de aproveitamento em seis jogos, o Paris Saint-Germain (PSG) visita o Metz, no Stade Saint-Symphorien. O confronto é válido pela sétima rodada do torneio nacional. Os donos da casa ocupam a última colocação do campeonato, com apenas três pontos.

Favorito, o time comandado por Mauricio Pochettino, no entanto, tem a ausência do craque Lionel Messi, que sentiu lesão no joelho esquerdo depois do clássico de domingo contra o Lyon. Com isso, o trio de ataque tem Neymar, Mbappé e Icardi.

Metz x PSG em tempo real:

Palpites

Escalações

Metz

Oukidja; Kouyaté, Bronn e Udol; Centonze, Maiga, Sarr e Yade; Pajot, Gueye e Niane. Técnico: Frédéric Antonetti.

PSG

Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Rafinha, Danilo e Wijnaldum; Neymar, Mbappé e Icardi. Técnico: Mauricio Pochettino.