Mesmo com pré-temporada nos EUA, Fortaleza jogará Campeonato Cearense com força máxima

O Fortaleza já iniciou o planejamento para 2025. Antes mesmo do fim da atual temporada, o Tricolor já organiza sua logística para o próximo ano. Com tudo certo para participar de um torneio em Orlando, na Flórida, entre os dias 12 e 19 de janeiro, a ideia da comissão técnica e da diretoria é não abrir mão das primeiras rodadas do Campeonato Cearense e entrar com força máxima na competição.

"Vamos fazer uma pré-temporada marcante na história do clube. Vamos encaixar isso no calendário do Campeonato Cearense. Vamos fazer nossa pré-temporada de maneira memorável, sem prejudicar o Cearense. Não vamos usar o Sub-23. Vamos entrar com nossa força máxima", disse Alex Santiago, presidente do Fortaleza.

Em 2025, o Fortaleza vai disputar o Cearense, a Copa do Nordeste, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América.

O Campeonato Cearense está marcado para começar dia 18 de janeiro de 2025.