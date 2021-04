Mercado da bola: veja as contratações de Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport para temporada 2021

As quatro equipes nordestinas que disputarão à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021 movimentaram o mercado da bola. Juntos, Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport contrataram 37 atletas.

O destaque fica para Ceará e Fortaleza, que mais se reforçaram visando a temporada 2021. O Alvinegro de Porangabuçu contratou 13 reforços, com destaque para os colombianos Yony González (emprestado pelo Benfica-POR) e Stiven Mendoza (adquirido em definitivo junto ao Amiens, da França).

Por sua vez, o Tricolor do Pici anunciou 10 contratações, reforçando, principalmente, a volância e o setor de ataque. A grande aquisição do Fortaleza para a temporada foi o lateral-direito/ponta Yago Pikachu, que rescindiu com o Vasco da Gama e acertou com o Leão até dezembro de 2022.

Assim como o Ceará, o Bahia também terá cinco competições para disputar na atual temporada: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A do Brasileiro. O Tricolor da Boa Terra investiu no mercado sul-americano e trouxe o argentino Gérman Conti e o paraguaio Óscar Ruiz. Ao todo, foram nove contratações para 2021.

Mais tímido no mercado, o Sport anunciou – até o momento – cinco contratações. O Leão Recifense reforçou o setor ofensivo, com as chegadas de Toró, Neílton e Tréllez. Vale lembrar que o Rubro-Negro está de olho no mercado em busca de um novo comandante.

Legenda: Ceará investiu R$ 4,05 milhões na aquisição de Stiven "Speed" Mendoza Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Contratações dos nordestinos para 2021

Mercado da Bola – Ceará

Goleiros: João Ricardo e Vinícius Machado

Laterais: Gabriel Dias e Alessandro

Zagueiros: Messias e Jordan

Volante: Willian Oliveira

Meias: Marlon e Jorginho

Atacantes: Lima, Jael, Yony González, e Stiven Mendoza

Mercado da Bola – Fortaleza

Laterais: Daniel Guedes e Yago Pikachu

Zagueiro: Marcelo Benevenuto

Volantes: Matheus Jussa, Gustavo Blanco e Éderson

Meia: Lucas Crispim

Atacantes: Robson, Wellington Nem e Isaque

Mercado da Bola – Bahia

Goleiro: Denis Junior

Zagueiros: Luiz Otávio e Gérman Conti

Volantes: Jonas, Matheus Galdezani e Pablo

Meias: Óscar Ruiz e Thaciano

Atacante: Fabrício

Mercado da Bola – Sport

Meia: Thiago Lopes

Atacantes: Maxwell, Jonas Toró, Neílton e Santiago Tréllez